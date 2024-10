C’è anche un pregiudicato di Loculi tra le 50 persone (47 italiane, 2 marocchini e uno spagnolo) coinvolte nell’operazione Connection della Procura di Monza che ha smantellato un imponente traffico di stupefacenti e portato al sequestro di 22 armi da fuoco “clandestine” e di 120mila euro.

L’uomo, nel corso di una perquisizione effettuata questa mattina dai militari di Siniscola, è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana e sottoposto a misura cautelare.

Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine in quanto, nel 2014 era stato arrestato insieme ad altre 4 persone per detenzione illecita e spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. I carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato 52 chilogrammi di marijuana e 267 mila euro in contanti interrati nel giardino di casa.