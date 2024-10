In un anno, i Carabinieri di Nuoro hanno svolto in totale 1749 servizi di pattuglia in tutto il territorio della Provincia, suddiviso nelle 9 Compagnie con più di 80 Stazioni, controllato oltre 95 mila veicoli identificato 130 mila persone; tratto in arresto 46 persone e denunciate 106 poichè implicate nel traffico di stupefacenti; 161 i soggetti segnalati alle Autorità; i sequestri hanno raggiunto numeri a cinque cifre con un totale di 16.2080 piante, che hanno portato a un totale di 1169 kg di marijuana, oltre 70 kg di altre droghe (cocaina, ecstasy, eroina, hashish, ketamina ecc.).

Uno dei maggiori indotti criminali dell'Isola, hanno spiegato i Carabinieri, è costituito dalla produzione massiva da marijuana in tutte le sue varianti, che viene gestita con accuratezza e metodo scientifico nei contesti rurali e periferici, sfruttando la morfologia.

Il valore sul mercato di tutto lo stupefacente è stimato in oltre 5 milioni di curo che rappresentano certamente un durissimo colpo all'economia illecita derivata dai traffici di droga.

"In accordo con l'Autorità Giudiziaria delle diverse Procure, i risultati conseguiti - hanno affermato i militari - avranno consentito l'eliminazione di notevoli quantità di stupefacente dalle comunità sarde, a costante conferma di quella protezione instancabile e fedele svolta dall'Arma dei Carabinieri".