Dieci perquisizioni domiciliari, sequestro di sostanza stupefacente, un arresto e segnalazione amministrativa a carico di tre studenti minorenni quali assuntori.

E' questo il bilancio della vasta operazione antidroga messa in campo dagli agenti del Commissariato di polizia di Macomer.

Protagonista del blitz "Odry", uno splendido esemplare di pastore tedesco femmina, di quattro anni, in forza alle unità cinofile della Polizia di Stato di Abbasanta che ha al suo attivo un eccezionale curriculum. Il suo intervento ha decretato il successo dell'importante operazione.

All’alba di ieri, infatti, sono scattate una serie di perquisizioni presso le abitazioni di alcuni studenti dell’istituto professionale IPSIA “Amaldi, dove per intere mattine agenti in borghese hanno effettuato appostamenti.

A casa di uno dei tre giovani segnalati dalla polizia sono stati sequestrati 9 involucri in cellophane contenenti 7.5 grammi di marijuana. Presso l’abitazione di un secondo, la polizia ha rinvenuto 4 grammi di infiorescenze essiccate di cannabis e nel domicilio di un terzo tre involucri con all’interno 4 grammi di marijuana. Inoltre, in quest’ultima casa, “Odry” ha scovato in un armadio 150 grammi di cannabis, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. A finire in manette il padre di uno dei tre studenti, C.C., 39 anni di Macomer con precedenti penali specifici.

La pena prevista per lo spaccio di stupefacenti va da sei a venti anni di reclusione (da uno a sei anni se il fatto è di lieve entità in relazione alla quantità e qualità della sostanza), è aumentata da un terzo alla metà se la sostanza è offerta o ceduta a minorenne ovvero all’interno o in prossimità di scuole.