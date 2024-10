Dalle prime luci dell'alba, gli agenti del commissariato di Quartu e la squadra Mobile, hanno messo la parola fine su un' organizzazione guidata da Renzo Cogoni, 45enne quartese.

“Lo zio”, cosi veniva chiamato dal resto del gruppo, era già stato arrestato nel maggio del 2016 quando a bordo del suo fuoristrada, fu rinvenuto un chilo di hashish.

Già scontata una pena di venti anni, Cogoni godeva dell'affidamento speciale e veniva impiegato come giardiniere presso il parco “Parodi” della città quartese. E proprio qui e nell'intero quartiere di San Giovanni, che si dedicava all'attività di spaccio occultando la droga nelle cassette di frutta e verdura, come i 100 grammi di hashish rinvenuti in passato in mezzo ai carciofi.

Ogni giorno, il pregiudicato si approvvigionava dal cognato Cristian Desogus (36), che per lui, celava la sostanza stupefacente nel proprio terreno agricolo.

La banda agiva prevalentemente a Quartu nelle vie Della Musice e Diaz ma l'attività veniva estesa anche al Borgo Sant'Elia dove operava Serena Contu (23 anni).

In tutto, dieci persone sono state arrestate e al termine delle operazioni, il Gip Graziella Muscas ha disposto la carcerazione per Cristian Desogus (36 anni), Giuliano Mantega (24), Gabriele Monni (26), Riccardo Secci (29). Ai domiciliari, invece Manuel Corti (27), Massimiliano Piras (44), Serena Contu (23), Roberta Fadda (26), Maria Rita Naitana (34) e Roberto Melis (28).