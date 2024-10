Ieri sera, intorno alle 21:00, un 17enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri hanno fermato il minorenne nel parco comunale di Via Fiume a Sestu trovandolo in possesso di circa 120 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e 50 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il giovane si trova ora nel centro di prima accoglienza per minori di Quartucciu.