Nessuna attività ludico-ricreativa al "The Jocker", ma unicamente luogo di smercio della droga e viavai degli acquirenti. Un pregiudicato, classe 1998, Alessandro Maurizio Onnis, (nella foto, in alto), è stato ammanettato dai poliziotti della squadra Mobile, gruppo Falchi, coordinati dal dirigente Roberto Pititto, dopo un accurato lavoro di appostamento e controllo all'esterno del locale, situato in via Monte Sabotino a Cagliari. Un luogo peraltro noto dagli investigatori per precedenti attività specifiche in materia di droga.

Il blitz

Gli agenti hanno atteso non poco per effettuare il blitz al The Jocker, protetto da una porta blindata: la scoperta è stata fatta poco dopo, quando i Falchi, dentro un tubo posto sotto il pavimento e attraverso un'apposita calamita telescopica, hanno capito come si estraeva un cilindro in plastica, dove all'interno c'era nascosta la droga.

All'interno del marchingegno, ben 50 dosi di cocaina già pronte allo spaccio, per un totale di poco più di 10 grammi totali e 150 euro in banconote di piccolo tagli, sicuro provento dello spaccio. Nonnis è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed è formalmente accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.