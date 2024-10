Durante le quotidiane attività’ di controllo economico del territorio, con particolare attenzione al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi nel capoluogo e nella provincia.

A Elmas, presso l’aeroporto, i finanzieri hanno trovato un giovane, classe 1992, in possesso di grammi 1,0 di hashish.

Nel capoluogo, in via del Fangario, i militari hanno trovato un minorenne, classe 2001, in possesso di grammi 5 di hashish e un cittadino senegalese, classe 1988, in possesso di un panetto di grammi 100 della stessa sostanza.

A Cagliari, nel quartiere di Sant’Elia, i militari hanno trovato due soggetti, classe 1991 e 1998, in possesso, rispettivamente, di grammi 2,7 e 1,3 di marijuana. Inoltre, nelle sterpaglie di una piazzetta, sono stati rinvenuti, abbandonati da ignoti che si erano dati alla fuga alla vista dei militari, complessivamente grammi 8,10 di hashish e 0,1 di eroina.

In una piazza di Sarroch le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, abbandonati da ignoti, grammi 0,7 di hashish e 0,6 di marijuana.

A Cagliari, ancora in via del Fangario i baschi verdi ed i finanzieri di Muravera, a seguito di diversi controlli rinvenivano, complessivamente, grammi 6,2 di hashish, grammi 2,4 di marijuana, grammi 0,2 di eroina e grammi 0,2 di cocaina in possesso di 4 assuntori di età compresa tra i 18 ed i 46 anni, e di grammi 6,6 di hashish e 60,7 di marijuana in possesso di 3, di cui 2 classe 1993 ed uno 1994, soggetti intenti allo spaccio.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura e lo spacciatore senegalese congiuntamente agli altri 3 spacciatori, denunciati all’Autorità Giudiziaria. Dall’inizio dell’anno, sono 373 i soggetti segnalati alla Prefettura, 25 i denunciati e 19 gli arrestati.