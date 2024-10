Nella tarda mattinata di ieri, nella zona di Is Mirrionis, la polizia ha perquisito e arrestato due giovani.

Il primo, Nicholas Casti, 18enne pregiudicato, aveva all’interno di un borsello 96 pezzi di hashish, confezionati con carta di alluminio del peso di 500 grammi, 88 bustine in plastica contenenti marijuana per un peso di circa 94 grammi, 3 panetti e mezzo, 339 grammi di hascisc, 9 dosi di cocaina, 450 euro e due bilancini di precisione.

Anche il secondo giovane, Daniel Pinna, 24enne, aveva un borsello al cui interno la polizia ha trovato 34 dosi, di varie dimensioni, contenenti cocaina per un peso di 9 grammi, 20 frammenti di hascisc, 68 grammi, avvolti in carta stagnola, 46 bustine contenenti marijuana, 37 grammi e 97 euro.

Inoltre, gli agenti, hanno rinvenuto, nell’abitazioni di Casti tre bilancini di precisione identici a quelli rinvenuti nel borsello, un coltello a serramanico con tracce di hascisc sulla lama e un piccolo frammento di hascisc.

Tratti in arresto, su disposizione del P.M. di turno, i giovani sono stati riaccompagnati presso le proprie abitazioni in attesa del processo per direttissima.