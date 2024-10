Stanotte ad Assemini, al termine di un predisposto servizio antidroga, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente, nonché ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, un 19enne residente ad Assemini, disoccupato, con precedenti denunce a carico. Contestualmente è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale, il 16enne fratello minore di quest’ultimo.

I militari, nella tarda serata, nel corso di un servizio di osservazione effettuato da posizione defilata con binocoli agli infrarossi, in quella Piazza Sacro Cuore, hanno notato il maggiorenne sopraggiungere a bordo di uno scooter Piaggio Beverly 500. Lo attendevano. Lo avevano già visto gironzolare in zona. Poco dopo egli veniva visto cedere a terzi della sostanza stupefacente con la collaborazione del fratello. A seguito dell’immediato intervento dei carabinieri, i due spacciatori spintonavano i militari per divincolarsi. Essi si davano così alla fuga, ma venivano prontamente raggiunti e fermati. La conseguente perquisizione personale dei due permetteva di rinvenire nella disponibilità del maggiorenne 2 involucri contenenti complessivamente grammi 27 di marijuana.

La sostanza stupefacente, evidentemente finalizzata all’ attività delittuosa, veniva sottoposta a sequestro probatorio penale. Immediati accertamenti compiuti sullo scooter utilizzato, permettevano di appurare come il mezzo risultasse essere oggetto di furto, avvenuto nel corso giornata, ai danni di un 41enne di Assemini, residente in località Carruba Bracaxiu. L’arrestato, al termine della redazione degli atti inerenti all’arresto, permarrà agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa rito direttissimo previsto mattinata di domani.

Ieri sera, sempre ad Assemini, al termine di una breve indagine, i carabinieri della locale stazione cc, hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, un 19enne del luogo, già conosciuto per vicende analoghe. Questi, alle precedenti ore 19:00 circa, nel corso di un servizio di osservazione effettuato in quella Piazza Sacro Cuore, veniva sottoposto a un controllo e, dalla successiva perquisizione personale, veniva trovato in possesso di due dosi da 5 grammi ciascuna di marijuana, ben confezionate in cellophane, nonché di 30 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.