Nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Marina di Cagliari, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio due cagliaritani, Gianmauro Cardia, 35enne disoccupato con precedenti, residente a Monserrato, e Filippo Virgilio Falchi, pregiudicato di 22 anni.

In particolare, Cardia è stato sorpreso dai militari cedere una dose di hashish del peso di 1,5 grammi.

Aveva nascosto la droga in alcuni cespugli, dove i carabinieri hanno trovato una bottiglia di plastica preparata per contenere sia la bevanda sia lo stupefacente: 25 dosi di hashish, 52grammi, 12 dosi di marijuana, di 7,5 grammi. I militari hanno rinvenuto anche 30 euro ritenute provento dello spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato, inoltre, al rinvenimento e sequestro di un’altra bottiglia, occultata nel frigorifero con 12 involucri in plastica singolarmente termosaldati, 7,3 grammi di marijuana, 11 involucri di hashish avvolti nel cellophane trasparente per un peso complessivo di 18 grammi.

I due arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.