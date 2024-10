Il Questore di Nuoro Massimo Colucci ha sospeso per 15 giorni l'attività del circolo privato "Seuna", in via delle Grazie.

Il provvedimento arriva dopo i controlli effettuati da personale della Polizia amministrativa e sociale e delle Volanti: nel locale sono stati trovati oltre 5 grammi di sostanza stupefacente e due bilancini di precisione occultati in soppalchi situati nei bagni.

All'interno del circolo sono state anche identificate diverse persone già segnalate per consumo di droga, alcune delle quali neppure socie. "Un provvedimento necessario per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica anche ai fini della prevenzione di reati - ha commentato il Questore - e impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale".