Ieri a Monserrato, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella locale via Tibullo, dove un privato cittadino, aveva rinvenuto all’interno di una bocchetta esterna di aereazione della propria abitazione, 5 involucri in cellophane trasparente, racchiudenti complessivi 2,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 1 ovulo in plastica contenente all’interno 12 grammi di hashish.

Qualcuno aveva individuato quel punto remoto per imboscare tali sostanze. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai militari e verrà inviato al Ris di Cagliari, nella speranza di poter rinvenire sull’ovulo in plastica un’impronta digitale utile che possa condurre al proprietario delle droghe. Nel frattempo però i militari hanno informato del rinvenimento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.