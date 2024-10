Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni, P.M., per il reato di spaccio di stupefacenti.

Intorno alle ore 22.00, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Iglesias, impegnati nel servizio di controllo del territorio all’interno del centro abitato del comune di Gonnesa, hanno notato un giovane che conversava con il conducente di un’autovettura in sosta sul lato della strada. I due, accortisi dell’avvicinarsi degli Agenti, si sono allontanati rapidamente, il primo verso un gruppo di giovani che sostava davanti a un bar e l’altro, a velocità sostenuta, verso l’uscita della via.

Gli agenti hanno proceduto all'identificazione del giovane che durante l’atto del controllo ha mostrato segni di agitazione e nervosismo, rafforzando il sospetto che fosse in possesso di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di un pacchetto di gomme da masticare contenente 28 frammenti di hashish, del peso complessivo di 17,2 gr., occultato dentro gli slip, e della somma di 65€ in banconote di vario taglio custodita nella tasca dei jeans.

La perquisizione domiciliare ha invece portato al rinvenimento di due coltelli a serramanico con la lama imbrattata di residui di hashish e la somma di 100€, denaro ritenuto provento di pregressa attività di spaccio.

P. M., incensurato, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come disposto dal Pubblico Ministero il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.