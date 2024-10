Gli Agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di di Iglesias hanno denunciato in stato di libertà un giovane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è stato effettuato nella mattinata del 1 giugno a Villamassargia, presso l’abitazione di C.F. 18enne, sospettato di essere coinvolto nelle attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti, all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto vari pezzi di hashish per un peso complessivo di 36,5 grammi, occultati in una legnaia posta nel cortile e altri nascosti in bagno.