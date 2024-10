Nella serata di ieri, i carabinieri hanno arrestato a Cagliari, Matteo Contu, 28enne di Sarroch, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, a seguito di una perquisizione personale nella sua automobile, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina.

Estesi i controlli anche nell’abitazione del 28enne in cui i militari hanno sequestrato un bilancino precisione, 2mila e 300 euro in contanti, mezzo chilo di marijuana diviso in 40 bustine sigillate pronte per la vendita, qualche chilo di hashish e cocaina e 26 piante di cannabis.

Tutto il materiale stupefacente è stato sequestrato.