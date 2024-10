I militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e di Selargius hanno smantellato una banda specializzata nello spaccio di hascisc, marijuana e cocaina nelle zone di Selargius e Monserrato.

In carcere su ordinanza di custodia cautelare sono finiti: Francesco Mario Nettuno, di 28 anni, Enrico Lepuri, di 25, considerati dagli investigatori gli organizzatori dello spaccio, e Alan Pilia, di 36, che già si trovava in carcere a Sassari per un altro reato. Ai domiciliari Pier Franco Pisano, di 37, e Andrea Argiolas, di 38.

La banda non esitava a minacciare gli acquirenti della droga, arrivando anche a bruciare loro l'auto o a sparare contro le saracinesche di negozi e bar pur di ottenere il pagamento delle dosi. Erano anche arrivati a pianificare una rapina ai danni di due anziani a Selargius poi andata in fumo.