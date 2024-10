Poco meno di un chilo di hashish, quantitativo occultato in un sottoscala di un condominio, in via Carife, ad Assemini. I Carabinieri della Radiomobile, coordinati dal Tenente Stefano Martorana, hanno rinvenuto la droga durante un normale servizio di ronda teso a contrastare lo spaccio: in questo caso i militari hanno trovato ben nove panetti di un etto ciascuno, mentre si sta cercando di risalire a chi abbia nascosto la sostanza stupefacente in quella palazzina.