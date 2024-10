Continuano i servizi di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato mattina, un equipaggio della Squadra Volante (coordinato dal dottor Massimo Imbimbo), mentre percorreva Via Sassari, ha notato un giovane straniero, già noto alle Forze di Polizia, dirigersi verso Piazza del Carmine.

Gli operatori, insospettiti dal ragazzo, vista anche la segnalazione da parte di un cittadino del giorno precedente, la quale indicava la presenza di stranieri intenti in attività illecite, hanno deciso di fermarlo. Alla vista della volante il giovane ha tentato una breve fuga per sottrarsi al controllo, ma gli operatori, bloccandolo immediatamente, hanno proceduto ad identificarlo per Touray Yusupha, 20enne gambiano.

Touray è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish, divisa in 6 pezzi incartati con alluminio e nascosti all’interno di un calzino tenuto nelle tasche della felpa che indossava. Per questo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Touray, al termine degli atti di rito, è stato presentato all’udienza direttissima nel corso della quale è stato convalidato l’arresto.