Gli Agenti del Commissariato di Porto Cervo hanno eseguito 12 misure cautelari nei confronti di altrettante persone coinvolte in un vasto traffico di stupefacenti in Costa Smerlada e Gallura, tra loro anche una minorenne.

Otto delle persone coinvolte sono finite in carcere, un'altra agli arresti domiciliari perché trovata in possesso di 10 grammi di cocaina durante le perquisizioni e le esecuzioni di stamani all'alba. Due gli obblighi di dimora e l'obbligo di permanenza in casa per la minorenne. Le operazioni della Polizia sono ancora in corso.