Nella giornata di ieri la polizia ha controllato diverse abitazioni di persone sospettate di essere coinvolte nelle attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In una casa i poliziotti hanno rinvenuto una mini serra allestita all’interno di una struttura in tessuto, completa di lampada aeratore e di tutto il necessario per l’accrescimento della coltivazione con all’interno 7 piante di cannabis, dell’altezza di cm. 20 allevate in vaso.

All’interno gli agenti hanno trovato alcune persone, una delle quali, alla vista degli operatori si è disfatta di un frammento di hashish del peso di 3,1 grammi lanciandolo nel cortile.

In un’altra residenza sono stati rinvenuti 2 frammenti di hashish di 0,8, grammi, contenuti all’interno di un porta pillole risposto sul comodino della camera da letto.

Nell’ultima abitazione gli agenti hanno tentato l’accesso, ma il proprietario, dopo avere aperto la porta, alla vista degli operatori si è dato alla fuga uscendo dalla porta vetri della cucina con il chiaro intento, secondo i poliziotti, di disfarsi di un astuccio preso velocemente da un mobile nel cortile della casa. Durante l’inseguimento, l’uomo avrebbe spinto violentemente contro un muro uno degli agenti che comunque sono riusciti a bloccare e immobilizzare il fuggitivo. La polizia ha anche recuperato l’astuccio risultato contenere 24,40 grammi di hashish, suddivisi in 4 frammenti, tutti confezionati con pellicola trasparente, e un bilancino di precisione.

Nei guai è finito un 41enne di Domusnovas, Alessandro Tronci, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, gli agenti hanno trovato a casa dell’uomo un Cutter con la lama imbrattata di hashish, un coltello a serramanico di 16 cms con la lama sempre imbrattata di droga, 70 euro suddivisi in banconote di vario taglio custodita all’interno di un pacchetto di sigarette, due rotoli di pellicola trasparente per alimenti, dello stesso tipo utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, una scatola metallica contenente n. 33 bustine trasparenti di varie misure con residui di hashish.

Il 41enne è ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.