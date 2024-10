Aveva in casa 600 grammi circa di marijuana, 250 circa di eroina, 2.5 grammi di cocaina, 600 grammi circa di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

I carabinieri questa mattina, dopo la perquisizione domiciliare, in via Schiavazzi a Cagliari, hanno arrestato per spaccio un 61enne di Serramanna, Rossano Andronico, ora rinchiuso nel carcere di Uta.