Fermato in auto per un normale controllo, ma il suo atteggiamento è apparso fin troppo strano: un giovane di Gavoi, M.P., 26enne, agricoltore, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente. Nel cofano della vettura gli agenti del Commissariato di Nuoro hanno rinvenuto una busta in plastica con 100 grammi di marijuana.

Il ragazzo, nel tentativo di giustificare il possesso del cannabinoide, asseriva che proveniva da una piantagione legale, a lui intestata, sita in agro di Gavoi senza, però, fornire riscontri oggettivi o documentazione che attestasse quanto dichiarato. La conseguente perquisizione domiciliare, ha consentito di sequestrare altri 300 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga, che verosimilmente sarebbe stata smerciata in questi giorni.

Nell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato, altresì, un bossolo di cartuccia cal. 44 Magnum. Il giovane gavoese è stato condotto davanti al Gip che nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma.