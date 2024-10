S'impossessavano di oggetti di valore e droga che prelevavano dall'ufficio corpi di reato del tribunale di Sassari che poi ricettavano nel primo caso e spacciavano le secondo.

Cinque persone sono indagate dalla procura, in concorso fra loro e a vario titolo, per reati che vanno dalla ricettazione allo spaccio di stupefacenti asportati dall'Ufficio, al peculato, all'assenteismo e all'estorsione.

Dalle prime luci del giorno i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Sassari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei cinque indagati.

I dettagli dell'operazione e ulteriori reati contestati saranno illustrati alle 10.30 in una conferenza stampa convocata nella caserma del comando provinciale di Sassari, in via Rockefeller.

Due degli indagati sarebbero dipendenti della procura di Sassari.