Quindici grammi di marijuana e una pistola scacciacani a tamburo, scarica, priva del tappo rosso di identificazione, è quanto trovato dai carabinieri questa mattina all’interno di una busta.

Intorno alle 14:00, i militari hanno trovato il sacchetto, in seguito a una segnalazione, in via Vittorio Emanuele a Bari Sardo.