In casa, insieme alla droga, nascondevano una pistola elettrica a forma di torcia. È la scoperta fatta dagli agenti della Squadra mobile di Cagliari, durante un blitz antidroga nel quartiere di Mulinu Becciu.

Arrestati Fabio Lacu, 26 anni, Efisio Muscas, 52 anni, e Gabriele Durzu, 24 anni. In manette anche un 14enne. Gli agenti, coordinati dal primo dirigente Luca Armeni, dopo una serie di appostamenti ieri mattina hanno fatto scattare il blitz. In casa sono stati trovati 116 grammi di hascisc, sei grammi di cocaina e migliaia di euro in contanti, denaro guadagnato probabilmente con lo spaccio della droga.

In cucina, insieme agli stupefacenti, c'era anche una torcia elettrica che apparentemente sembrava innocua, ma che in realtà, pigiando alcuni tasti, si trasformava in un taser, una sorta di pistola elettrico.

L'oggetto, con buona probabilità, era stato importato dall'estero.