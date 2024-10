Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 28enne originario della Nigeria, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I poliziotti, all’interno di un esercizio commerciale del centro storico, hanno proceduto al controllo di un avventore che, alla loro vista, si è diretto in modo repentino verso il bagno del locale.

Il ragazzo è stato dunque bloccato dagli agenti operanti i quali hanno anche recuperato uno stick di plastica contenente 11 involucri con all’interno diversa sostanza in polvere che lo straniero aveva poco prima gettato in un cestino situato nell’antibagno.

Durante l’attività, il 28enne ha consegnato spontaneamente un cellulare e la somma di 290 euro in banconote di vario taglio e, nel corso della successiva perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un ulteriore involucro di plastica trasparente contenente sostanza stupefacente.

La perquisizione estesa all’abitazione del predetto, ha permesso ai poliziotti di rinvenire e sottoporre a sequestro una ingente somma di denaro suddivisa anch’essa in banconote di vario taglio, per un totale di 8.200 euro. La sostanza stupefacente recuperata è risultata essere eroina per un peso totale di circa otto grammi.

Il 28enne, tratto in arresto, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto fissata per la mattinata odierna.