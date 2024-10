La polizia questa mattina ha arrestato a Gonnesa due persone, Fabrizio Virdis, noto “Fuoco”, 38enne pregiudicato, e Luca Filippini, 23enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dagli agenti, intorno alle ore 8.40 sono state eseguite, in due distinte operazioni, le perquisizioni nelle abitazioni dei due: a casa di Virdis la polizia hanno rinvenuto un sacchetto di nylon che lo stesso, al momento dell’accesso degli operatori nella sua abitazione, avrebbe tentato di occultare lanciandolo dalla finestra nel cortile della casa. Immediatamente recuperato è risultato contenere 770,30 grammi di hashish, suddiviso in panetti e pezzi, un sacchetto con 45,22 grammi di marijuana, 163,49 grammi di cocaina, raccolta in 17 ovuli e 3 buste, una busta contenente sostanza da taglio.

Inoltre, a casa del 38enne gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, tre coltelli a serramanico con la lama imbrattato di residui di hashish e la somma 1.630 euro in banconote di vario taglio, ritenuta dagli agenti provento di pregressa attività di spaccio.

Nell’abitazione del 23enne, invece, sono stati invece rinvenuti 641,56 grammi di marijuana, di cui una parte occultata in una scatola, insieme a pellicola trasparente idonea al confezionamento, nascosta sotto il letto e l’altra in un sacchetto riposto in un ripiano dell’armadio collocato nella stessa stanza. Accanto alla busta è stata recuperata anche una scatoletta contenente 24,26 grammi di hashish suddivisi in 2 pezzi avvolti singolarmente con pellicola trasparente. In un ripiano della libreria collocata nella stanza da letto è stato trovato un coltello a serramanico con la lama imbrattata di residui di hashish, mentre nella sala da pranzo sono stati rinvenuti due bilancini elettronici di precisione, efficienti e la lama di un cutter imbrattata anch’essa di residui di hashish.

I due sono rinchiusi nel carcere di Uta.