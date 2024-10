Una rete di spaccio nei paesi della Trexenta, da Senorbì a Ortacesus fino a Guasila e San Basilio. Hashish, marijuana e cocaina, spacciate fuori da una scuola, l’istituto superiore Einaudi di Senorbì.

Nei guai Edoardo Porcu, 24 anni, di Ortacesus, arrestato perché trovato in possesso di armi e 11 denunciati per possesso di sostanze stupefacenti. I Carabinieri in conferenza stampa hanno illustrato le attività di pedinamento e osservazione.

I militari della Compagnia di Dolianova, anche con l'ausilio dei Cacciatori di Sardegna e Cinofili, hanno effettuato un blitz con cinque perquisizioni. In casa di Porcu è stata ritrovata l'arma e una pistola scacciacani senza tappo rosso. Sequestrati, in un'altra abitazione, tremila euro.