Nella serata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Jerzu e della Stazione di Gairo hanno arrestato un 28enne di Ilbono, D.D., disoccupato, per detenzione di armi clandestine, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Il giovane è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e di tre pistole con relativo munizionamento.

Nello specifico, i militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto della circolazione di armi e al spaccio di sostanze stupefacente tra i giovani, hanno notato il 28enne in località “Sarcerei”, in agro di Gairo, alla guida di una panda rossa. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato di evitare il controllo svoltando in una stradina a penetrazione agraria. Insospettiti dal comportamento del ragazzo, i carabinieri si sono posti al suo inseguimento e una volta fermato è stato sottoposto a perquisizione.

I carabinieri hanno sequestrato a D.D. una pistola beretta calibro 6,35, priva di matricola e provvista del relativo munizionamento, una pistola marca “Valtro” con canna modificata per lo sparo, una pistola a salve priva del tappo rosso, e 18 colpi calibro 6,35. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.