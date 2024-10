Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno intensificato i servizi di prevenzione e contrasto sul territorio con diversi posti di blocco e numerose perquisizioni personali e veicolari.

I militari del Nucleo Operativo hanno arrestato in flagranza un giovane ozierese di 25 anni, incensurato, trovato in possesso di oltre 20 grammi di cocaina, alcuni grammi di eroina e di marijuana, un bilancino di precisione e attrezzatura da confezionamento che nascondeva nella sua abitazione. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Tempio Pausania.

Gli uomini della locale Stazione Carabinieri, invece, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica di Cagliari nei confronti di L.B., 32enne di Ozieri, pregiudicato. Lo stesso dovrà espiare un cumulo pena residua di anni 4, mesi 8 e giorni 15 reclusione per due diversi episodi: importazione di sostanze stupefacenti, commessa in Civitavecchia il 03 aprile 2007, e resistenza a pubblico ufficiale verificatasi in Ozieri il 14 dicembre 2008.