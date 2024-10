Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.30, i Carabinieri della stazione di San Bartolomeo della compagnia di Cagliari nel corso dell’espletamento di un servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, particolarmente ramificato nel quartiere di Sant’Elia, hanno arrestato un giovane classe 1999 per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività iniziata in tarda serata, ha consentito di monitorare una regolare e duratura attività di spaccio compiuta dal giovane nei pressi di via Schiavazzi fino a che i carabinieri non hanno deciso di intervenire per bloccare l’attività delittuosa.

Alcuni acquirenti intenti ad effettuare l’acquisto presso il rifornitore si sono dileguati dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce, l’interessato invece veniva immediatamente bloccato sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale veniva trovato in possesso di circa 40 dosi di hashish, due buste di marijuana per un totale di circa 50 grammi, più di 30 dosi di cocaina nonchè circa 200 euro in banconote di vario taglio sicuramente provento dell’attività di spaccio.

Pertanto i Carabinieri procedevano al sequestro di quanto rinvenuto, comprensivo anche di un coltello a serramanico e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e due bilancini di precisione, traducendo l’arrestato presso il tribunale ordinario dove è in corso la celebrazione del rito direttissimo.