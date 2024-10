Una vasta operazione antidroga denominata "Colombi e Sparvieri" ha chiuso il cerchio nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, dopo serrati appostamenti, video e fotogrammi che immortalano spacciatori e vedette intenti a vendere lo stupefacente. 

Il dirigente della Squadra Mobile della Questura di via Amat, Marco Basile, ha ricostruito nei dettagli il lavoro certosino di investigazione degli agenti compiuti in questi mesi: 11 in totale arresti, circa 700 grammi di cocaina recuperata, ancora 24 chili di hashish, 3 chili di marijuana, 20 mila euro in banconote di piccolo taglio, una pistola a tamburo calibro 32, il tutto sequestrato all'interno delle case popolari di via Premuda, zona notoriamente conosciuta dalle forze dell'ordine come bunker di spaccio quotidiano.

In carcere a Uta con l'accusa di spaccio sono finiti Michael Lattuca, 29 anni, Gabriel Loddo, 40enne, Simone Vacca, del '93 e Wilson Palla, dell'88; in regime di misura cautelare dei domiciliari invece Gionata Bonu, Marcello Congiu, 42enne, Emanuele Lecca, del '92, Jessica Mulas, dell'87, Massimo Mura, del '90 e Melania Picci, del '96, mentre per Benito Alessio Sanna è scattato l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria.

Il dottor Marco Basile in particolare ha tenuto a ribadire che anche questa ennesima attività dintorni indagine culminata con specifici arresti è una delle tante che hanno come obiettivo quello di stroncare i traffici illeciti nei quartieri a rischio, oltre alla zona di via Premuda l'attenzione rimane alta anche in via Seruci, Timavo e Cornalias.