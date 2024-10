La Polizia ha sequestrato 600 mila euro nella villetta di Matteo Cocco, pregiudicato che già si trova in carcere a Uta per detenzione e spaccio di droga.

Il blitz, avvenuto in una abitazione di Pirri, è stato condotto dagli agenti della Squadra mobile, coordinati dal primo dirigente Luca Armeni.

Il denaro è stato rinvenuto in parte in casa e in parte nel giardino dell'abitazione, nascosto all'interno di scatole sotterrate.