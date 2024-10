Blitz antidroga dei carabinieri della Stazione di Sorso nell’abitazione di una coppia.

Ieri pomeriggio i militari hanno arrestato R.P., 48 anni, e L.M.F., 35enne, entrambi di Sorso e con precedenti e sequestrato due chili e mezzo di marijuana essiccata e già pronta per il confezionamento, trecento infiorescenze già tagliate e pronte per la vendita e bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente è stato rinvenuto in ogni angolo dell’abitazione, occultato nelle scatole delle scarpe, riposto nelle confezioni dei medicinali o addirittura nelle penne.

Quando le operazioni di controllo e sequestro stavano per finire, l’occhio attento dei carabinieri della stazione di Sorso è caduto proprio su di una pianta molto strana che stava nel giardino dell’abitazione confinante a quella della coppia finita in manette.

Si trattava di pianta di cannabis, alta più di due metri. Perquisito anche l’appartamento del vicino di casa, i militari sequestrato 250 grammi di marijuana, e una pistola scacciacani modificata e di munizionamento illegalmente detenuto. In manette è finito un 30enne sassarese, P.G., disoccupato.