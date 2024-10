15 dosi di cocaina per 4 grammi complessivi in possesso della donna mentre l'uomo è stato trovato con addosso di 26 dosi di cocaina per un peso di poco più di 6 grammi. Romina Giarraffa, 37enne, socia del circolo, e Roberto Marongiu, 30 anni, cliente del locale, sono finiti in manette.

Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il brillante blitz dei poliziotti della squadra Mobile, coordinati dal dottor Roberto Pititto con i colleghi dell’Amministrativa, guidati dal dottor Vittorugo Caggiano, ha anche portato al sequestro del circolo mentre al suo presidente sono state inflitte anche sanzioni pari a 33 mila euro per il possesso di video slot e video poker illegali.

