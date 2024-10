I Carabinieri della stazione di San Bartolomeo e i cinofili della Guardia di Finanza dei locali Comandi provinciali hanno effettuato un mirato servizio antidroga nel quartiere periferico cagliaritano di S.Elia.

Infatti, dopo un apposito servizio di osservazione, venivano fermati due soggetti, uno algerino di 34 anni, Hichem Ouargli e una cagliaritana di 32 anni, Ramona Cambazzu, entrambi incensurati, quindi sottoposti a perquisizione personale e domiciliare.

Oltre 55 le dosi rinvenute di marijuana per un peso di oltre 65 grammi e circa 220 grammi di hashish, 720 euro in contanti e coltelli e strumenti per la suddivisione in dosi dello stupefacente.

Effettuati i sequestri dello stupefacente e del materiale, i due, sottoposti agli arresti domiciliari, oggi verranno tradotti in tribunale per il rito direttissimo.