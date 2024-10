Nel corso della serata di ieri i militari della Stazione di San Bartolomeo, coordinati dalla Compagnia di Cagliari, durante un mirato servizio antidroga nel quartiere di Sant'Elia, hanno arrestato in flagranza di reato Federico Loddo, 34enne e denunciato il suo complice, Christian Fais, 40enne, originario di Oristano, peraltro già oggetto di misura di prevenzione con foglio di via dal Comune di Cagliari.

I due pusher sono stati notati dai militari dell'Arma mentre spacciavano alcune dosi di droga ad alcune persone: una volta individuati, i Carabinieri li hano inseguiti, Loddo e Fais hanno tentato invanamente di nascondersi al civico 6 di un palazzo in via Schiavazzi.

Tentativo non riuscito, in possesso dei due spacciatori sono stati sequestrate 13 dosi di cocaina, (4,9 grammi), 70 dosi di eroina (8,9 grammi), 490 euro in banconote di vario taglio, sicuro provento dell'attività di smercio. L'arrestato (Loddo Federico) è in attesa della direttissima in Tribunale, Fais invece è a piede libero.