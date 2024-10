Da richiesta di soccorso, pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "1A" dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 7:30 sull'Orientale Sarda, la statale 125, all'altezza del Km. 17,700, per un incidente stradale, dove per cause ancora da accertare, l’impatto è avvenuto tra un'autovettura e una mini Car che da una strada laterale si è immessa nella statale.

Il conducente della piccola utilitaria è rimasto ferito estratto e affidato agli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118. Gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale.