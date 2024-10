Scontro frontale tra due auto sulla ss.126, nei pressi del centro abitato di Gonnesa: il bilancio è pesante, un giovane è ricoverato in fin di vita all’ospedale Cto di Iglesias. Nel grave incidente, che ha visto coinvolte due autovetture, (una Nissan Noto e una Citroën Xara), ci sarebbero altre cinque persone rimaste ferite in modo non preoccupante.

STRADA CHIUSA. Sul posto i soccorritori del 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno provveduto a dare assistenza e mettere in sicurezza la carreggiata. Strada che, sul tratto del trentesimo chilometro, è stato chiuso dall’Anas in entrambe le direzioni di marcia.