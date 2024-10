Un terribile schianto che ha coinvolto cinque persone è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 14,35, lungo la statale 125 "Orientale Sarda", che collega Cagliari a Tortolì. Tre le vittime. Si tratta di Ignazio Argiolas, 58enne di Monserrato, Luca Argiolas, 48enne di Cagliari, Giorgio Serreli, 60enne di Selargius. Due i feriti in codice rosso, trasportati in elisoccorso a Sassari e Cagliari. Sono Massimo Lecca, 56enne di Selargius trasportato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari, e Antonio Porcu, 70enne di Monserrato trasportato in elicottero al Santissima Annunziata di Sassari.

Il drammatico impatto all'interno di una galleria, tra Cardedu e Bari Sardo. I cinque, di ritorno da una battuta di caccia, viaggiavano a bordo di un Land Rover.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità, l'autista del fuoristrada avrebbe perso il controllo del mezzo; non sono ancora chiare cause e dinamiche dell'incidente.

Sul posto i Vigili del fuoco di Tortolì, i carabinieri di Jerzu, Anas e personale del 118. Secondo quanto emerso i cinque viaggiavano a bordo di una vettura che avrebbe impattato violentemente la spalletta in cemento armato di una banchina di sosta all'interno del tratto in galleria.