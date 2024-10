Incidente mortale, quest’oggi, lungo la strada provinciale 68, nel comune di Palmas Arborea. La vittima è un poliziotto in forza alla Questura di Oristano, Gianni Fois, 58 anni, travolto in sella alla sua bici da un'Audi, all’altezza dell’incrocio tra due strade provinciali, la 68 e la 57.

Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare soccorso e ha dato subito l’allarme. Purtroppo, quando sono arrivati i medici del 118, nonostante i tentativi per rianimarlo, per il ciclista non c’era più nulla da fare. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Stradale di Oristano per i rilievi di legge: Fois, ben stimato e conosciutissimo, lascia la moglie e due figli