“Continua tambureggiante la mareggiata che da due giorni è attiva sulla costa occidentale spinta dal maestrale e dalle correnti. Situazione dunque ancora precaria e di grande pericolo, che ci costringe ovviamente, categoricamente e in maniera determinata, a sconsigliare ogni tipo di contatto con il bagnasciuga”.

Lo scrive nella pagina ufficiale, lo staff del Salvamento Arbus Costa Verde Sisb 2020, raccontando anche uno spiacevole avvenimento, che poteva avere un epilogo drammatico: “Già stamattina abbiamo avuto il primo esempio di incoscienza, tipica del maschio italico, sedicente, nuotatore e bagnino pluridecorato – si legge sulla pagina social - che all'altezza della zona naturista ha voluto provare un tuffo, così come la madre l'ha fatto, per poi essere trascinato tra le onde, andando in chiara difficoltà, è stato risputato sul bagnasciuga da un onda amica, senza che un nostro qualsiasi intervento avesse potuto avere un peso sulla vicenda, data la distanza notevole, e soprattutto dalle condizioni del mare che sarebbero state proibitive anche per noi, a meno che non supportati da mezzi aerei, anfibi o da sbarco.

Dunque – concludono gli operatori su quel tratto di spiaggia - c'è lo chiediamo cortesemente; state sulla spiaggia e godetevi il vento fresco ed il sole che anche oggi ci farà compagnia”.

(La foto è tratta dalla pagina Fb di Salvamento Arbus Costa Verde Sisb 2020)