Dramma sfiorato sul Lungomare del Poetto, zona Quartu, dove questa mattina una donna è stata soccorsa dopo che, a causa di un improvviso malore, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i quali, dopo averle prestato le immediate cure, l’hanno trasportata d’urgenza al Policlinico “Duilio Casula”, a Monserrato: le sue condizioni sono comunque gravi.

L’allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti in spiaggia che hanno visto la poveretta in difficoltà: in nosocomio la donna è comunque arrivata in uno stato di incoscienza.