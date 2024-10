Dilaniato dalle lame della motozappa con cui stava lavorando nel vigneto del suo terreno, il mezzo agricolo non gli ha lasciato purtroppo scampo: forse una distrazione, fatto sta che Salvatore Frigau, 63 anni, (nella foto del riquadro), è andato a finire sotto e ferito mortalmente. L’uomo, che ha lavorato per tanti anni in un’azienda tessile a Biella, non era sposato e non aveva figli: la tragedia è avvenuta nelle campagne di Burcei.

Dinamica ancora da chiarire da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Quartu, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu, ma sul tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, ci sono pochi dubbi se non una fatale distrazione da parte del 63enne. I medici del 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la via, Frigau è deceduto dissanguato dalle profonde e gravissime ferite.