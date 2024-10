Il dramma si è consumato intorno alle 3 del mattino, quando le fiamme hanno avvolto la casa di un anziano pensionato 70enne, in via Tola, a Terralba: l’uomo, purtroppo, è deceduto, trovato dai Vigili del Fuoco, (accorsi immediatamente sul luogo della tragedia), sotto le macerie della casa, per via del tetto che è letteralmente crollato.

Inutili i soccorsi al poveretto, Giorgio Pia, (la vittima), le cause sono ancora da chiarire ma parrebbe che il 70enne (non aveva corrente elettrica in casa), stesse utilizzando le candele per avere illuminazione. Da una candela rimasta accesa sarebbero dunque partite le fiamme, da li il dramma: sul posto, oltre ai pompieri di Oristano, anche i Carabinieri.