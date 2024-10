Stava passeggiando, ieri sera, sull’arenile con la moglie quando è stato colto da un malore: purtroppo sono stati inutili anche i tentativi di rianimarlo, da parte dei soccorritori del 118, giunti sul posto in pochi minuti.

La vittima è un turista di 67 anni di Carmagnola, in vacanza a Bosa da alcuni giorni: l’uomo, nonostante le ripetute manovre di rianimazione, non ha più ripreso conoscenza, in spiaggia sono arrivati anche gli uomini dell'ufficio Circondariale marittimo, i Carabinieri della locale stazione di Bosa e un'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa. Il magistrato di turno ha restituito la salma ai familiari per i funerali.