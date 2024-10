E’ accaduto al civico 205 della centralissima via Sonnino, a Cagliari, dove un pensionato 84enne, Giancarlo Cogoni, mentre era intento a sostituire una lampadina del cortile condominiale facente parte di via Alghero numero 22, , è rimasto in bilico sulla scala, per poi perdere l’equilibrio e cadere rovinosamente sul pavimento.

Fatale la caduta, il poveretto, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare abbia battuto la testa ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 (una è la Medicalizzata Mike) e i Carabinieri del Comando Provinciale di Via Nuoro - Villanova, per constatare la dinamica dell'incidente domestico avvenuto poco dopo l'ora di pranzo.