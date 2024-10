Tragedia questa mattina, a Gavoi, dove un pensionato 80enne, Antonio Frau, originario di Ollolai, ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra, parrebbe, mentre apriva una portafinestra di una camera.

In casa, in via Aldo Moro, pare ci fosse anche la moglie: il cadavere del poveretto, su disposizione del magistrato di turno, è stata restituita ai familiari. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri.