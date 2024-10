Un tragico episodio in via Falzarego, a Cagliari, nei pressi dell'ingresso del Parco di Tuvixeddu: un giovane 27enne, originario di Sarroch, si è sentito male a casa di un amico, forse a causa di un malore improvviso. E' morto sul divano.

L’episodio è accaduto stanotte, intorno alle 3: un suo coetaneo l’ha ospitato in casa (pare in una sorta di casupola nei pressi dell'ex cementificio e il parco di Tuvixeddu), dopo la richiesta del giovane di trovargli riparo per trascorrere la notte, ma il suo corpo (già debilitato dall’uso di sostanze stupefacenti e altri problemi di salute), non ha retto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, oltre al magistrato di turno che ha comunque disposto l'autopsia sul corpo della vittima: secondo una prima ricostruzione dei fatti, sul corpo del ragazzo non ci sarebbero segni di violenza o ferite.