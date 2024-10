Dramma della solitudine a Sorgono, dove una donna di 88 anni è stata trovata morta oggi nella sua abitazione dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri del paese.

L'anziana, che viveva da sola, per tutta la mattinata non era raggiungibile dai familiari che provavano a contattarla telefonicamente e anche il campanello di casa suonava a vuoto. Immediato l'allarme e l'intervento dei vigili che hanno trovato l'anziana riversa in casa e ormai priva di vita da ore.

Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 che hanno constatato il decesso che risalirebbe alla notte scorsa, per cause naturali.